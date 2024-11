Calabria Milan, occasione persa contro lo Slovan Bratislava: «Concede l’autostrada a Barseghyan per l’1-1, la sua stagione ha preso una brutta china»

Calabria Milan, occasione persa contro lo Slovan Bratislava: voti insufficienti in pagella dopo la partita di Champions League

Calabria ha steccato l’occasione che gli ha concesso Fonseca di tornare titolare nel Milan contro lo Slovan Bratislava.

Il capitano ha ricevuto solo insufficienze in pagella dopo la partita di Champions League.

GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – Al posto dell’acciaccato Emerson Royal indossa la fascia da capitano e qualche crosso lo piazza. Peccato che sbagli a uscire troppo alto in pressione nell’azione dell’1-1. Altre sbavaure

TUTTOSPORT 5 – Il reparto difensivo sbaglia in blocco su Barseghyan, ma lui è poco cattivo nell’anticipare l’azione. La sua stagione ha preso una brutta china

CORRIERE DELLO SPORT 5 – In ritardo su Barseghyan, gli concede l’autostrada per il momentaneo 1-1. Per il resto di dà molto da fare, ma è spesso impreciso col palllone tra i piedi