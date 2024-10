Calabria Milan, retroscena dopo l’interrogatorio: spunta il contenuto del dialogo con Lucci

Calabria Milan, spunta il retroscena dopo l’interrogatorio coi PM: c’è il contenuto dei dialoghi con Lucci. Tutti i dettagli

Emergono nuovi importanti dettagli sull’inchiesta dei PM sulla vicenda degli Ultras di Milan e Inter.

Nella giornata di ieri il capitano del Milan, Davide Calabria, è stato sentito come testimone nell’ambito dell’inchiesta della Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra sulle curve di San Siro. Un’operazione che nelle scorse settimane ha portato a ben 19 arresti, assestando un duro colpo ai vertici delle organizzazioni ultras sia interiste che milaniste. Calabria è stato sentito perché, stando agli atti dell’indagine di Polizia e Guardia di Finanza, avrebbe incontrato in un bar di Cologno Monzese nel febbraio 2023 Luca Lucci. Quest’ultimo, capo degli ultras rossoneri, adesso si trova in carcere. Calabria ha spiegato di essere stato contattato da Lucci per parlare “dei problemi della squadra, di spogliatoio e di rendimento”, e avrebbero parlato di questi temi. L’incontro avvenne l’8 febbraio 2023 in un bar di Cologno Monzese, come già documentato dagli investigatori. Lo riporta Sportface.