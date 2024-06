Calabria Milan: rebus futuro, non è da escludere questo SCENARIO, il gesto del capitano rossonero

Il futuro di Calabria resta un rebus. In tal senso proseguono le discussioni con il Milan per il rinnovo. Non è da escludere quest’ipotesi

La priorità per Calabria sarà sempre quella di indossare la maglia del Milan con la quale ha mosso i primi passi fino a diventarne il capitano.

Come riportato da Calcimercato.com qualcosa però è cambiato negli ultimi mesi: da un lato la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 è in una fase di stallo per via delle richieste economiche del ragazzo che non sono state accettate dal club, dall’altro la dirigenza che vuole fare un investimento importante proprio nel suo ruolo. Non è da escludere che possa chiedere un confronto con Fonseca per capire quali sono i progetti su di lui.