Calabria Milan, il retroscena: in estate lo voleva il Galatasaray. E a gennaio...

Calabria Milan, il retroscena di mercato: in estate c’era stata una proposta del Galatasaray. E a gennaio senza rinnovo…

Il futuro di Calabria è tutto da scrivere. Il difensore e capitano del Milan, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e al momento non ci sono contatti per il rinnovo.

L’estate scorsa Calabria avrebbe potuto lasciare il Milan, visto che c’era stata una proposta del Galatasaray. Nella sessione di mercato di gennaio, senza rinnovo, potrebbe accordarsi già con un altro club. Ma lui vorrebbe restare. A riferirlo è il Corriere dello Sport.