Calabria: «Contro l’Atalanta ci davano per spacciati. Ora inizio a sognare»

Calabria, Gazzetta di questa mattina propone un’anticipazione dell’intervista rilasciata dal difensore, in uscita domani su Sportweek. Le sue parole.

ORA IL SOGNO- Gazzetta dello Sport di questa mattina propone un’anticipazione dell’intervista rilasciata dal difensore, in uscita domani su Sportweek: «Contro l’Atalanta ci davano per spacciati, ma dovevamo solo vincere una partita contro una grande squadra, cosa che in questo campionato avevamo già fatto. Il sogno di affrontare Messi e il ritorno in Nazionale? Penso di meritarmelo e penso che presto o tardi succederà».