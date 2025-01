Calabria Conceicao, ecco chi è che li ha divisi: il collaboratore ha evitato lo scontro!

Calabria Conceicao, ecco chi è che li ha divisi: il collaboratore e vice allenatore Siramana Dembélé ha evitato lo scontro!

Come riporta Bianchin nella Gazzetta dello Sport, Siramana Dembélé è il collaboratore e vice di Sergio Conceicao che ha diviso quest’ultimo dal capitano Davide Calabria. Il suo intervento è stato fondamentale per evitare lo scontro fisico.

Nel mondo social si scherza già sulla sua figura e qualcuno lo chiama “sciamano”, forse per assonanza col nome. In ogni caso, il suo intervento ha evitato scene che per fortuna non si sono viste.