Cagliari Milan, ecco le due facce della squadra di Fonseca: da Madrid a Cagliari

Cagliari Milan, ecco le due facce contrastanti della squadra rossonero allenata da Paulo Fonseca: da Madrid a Cagliari è un paradosso

Come sottolinea il QS, Cagliari Milan 3-3 di ieri sera è stata la conferma dell’incostanza dei rossoneri. In una settimana si sono viste le due facce della squadra di Fonseca: dalla super prestazione di Madrid agli errori in campionato.

Un pareggio che non aiuta il morale e nemmeno la classifica: la lotta scudetto vede il Diavolo ormai quasi escluso e le concorrenti oggi potrebbe allungare ancora di più allontanando anche il quarto posto.