Cagliari Milan, perso ultimo treno scudetto? Decisiva la doppietta di Zappa a Cagliari: la rimonta del club sardo delude i rossoneri

Come riporta Repubblica, Cagliari Milan può essere decisiva in negativo nella lotta scudetto per i rossoneri. Il giornale scherza affermando una ‘Zappa sui piedi‘: Fonseca sa di aver perso una grande occasione.

Il 3-3 contro il club sardo è stato doloroso per il Diavolo, soprattutto per come il pareggio è maturato. Una rimonta inaspettata, arrivata nei minuti finali di un match folle ricco di capovolgimenti di fronte.