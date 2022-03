Cagliari Milan, attenzione ai primi 15′: i rossoneri hanno un primato

Milan campione nell’approccio alle partite, anche questo sarà un fattore nella gara contro il Cagliari

Come riportano i dati della Lega Serie A:

«Nessuna squadra ha segnato più del Milan nei 15 minuti iniziali di gara in questo campionato (11 gol, come Lazio ed Hellas Verona), nessuna ha fatto peggio del Cagliari nello stesso intervallo (due reti, come Salernitana e Genoa)».