Cagliari Milan, Abraham decisivo! La mossa di Fonseca dà i suoi frutti. Il giudizio sull’inglese

Cagliari Milan, Abraham decisivo in Sardegna! La mossa di Fonseca dà i suoi frutti, bella la risposta del centravanti dopo la panchina iniziale

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la mossa di Paulo Fonseca di inserire Tammy Abraham nella sfida di ieri pomeriggio tra Cagliari e Milan. Il centravanti inglese è risultato decisivo rispondendo bene alla panchina iniziale a favore di Francesco Camarda. Per l’ex Roma è il secondo gol in campionato:

PAROLE – «In panchina per Camarda, lo sostituisce e in tre minuti va in gol. Inevitabilmente

più pronto, e oggi il Milan ha bisogno di questo».