Cafu sul suo Milan guidato da Ancelotti: «Correvamo tantissimo, sempre al massimo fisicamente. Berlusconi era impressionante...»

Le parole dell’ex calciatore di Milan e Roma Cafu riguardo al suo passato in rossonero nell’era di Berlusconi e Ancelotti

Intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex calciatore di Milan e Roma ha rilasciato queste dichiarazioni.

PAROLE – «Eravamo una squadra che correva tantissimo, io ero sempre al massimo dal punto di vista fisico. Se sto bene poi in campo ci penso io… Ancelotti era allenatore, padre, fratello. Per me lui è stato tutto. Berlusconi? Lui era impressionante, ogni giorno aveva in testa una tattica. Veniva a Milanello e ci dava consigli. Fantastico. E rispettava tutti i giocatori».