Cacace Walker, Trevisani stronca l’AIA! Commento durissimo sull’episodio in Empoli Milan

Cacace Walker, Riccardo Trevisani perplesso dalla decisione di Pairetto e dalla giustificazione dell’AIA: le dichiarazioni

Ospite a Pressing, Riccardo Trevisani ha commentato:

PAROLE – «Io sono contrario ai quattro attaccanti tutti insieme, come lo ero quando Fonseca mise Leao, Pulisic, Abraham e Morata. Sul lungo periodo è uno schieramento che non può reggere. L’AIA dice che manca l’intensità, quindi per loro era rosso solo se gli avesse spaccato la caviglia. La cosa interessante, al di là della questione da rosso o da giallo, è che Pairetto, che era lì a cinque metri, è riuscito a non tirare fuori nemmeno un cartellino. E’ un episodio chiarissimo. Gimenez? Il gol che fa è da centravanti spettacolare. E’ il 9 che mancava al Milan, erano 20 anni che i rossoneri non aveva un attaccante così. Giroud ha fatto bene al Milan, ma è arrivato a fine carriera. Gimenez è giovane, può fare 10 anni al Milan e segnare 200 gol. E’ un giocatore fortissimo».