Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, mister Antonio Cabrini, ha parlato della nuova riforma del campionato di A femminile

Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, mister Antonio Cabrini, ha parlato della nuova riforma del campionato di A femminile:

«Sicuramente è una formula più votata allo spettacolo, perché non ti obbliga a vincere il campionato nella regular season e quindi porta più squadre a competere più a lungo per il traguardo finale, oltre a rendere avvincenti anche tutte le partite che coinvolgono le squadre che dovranno evitare la retrocessione. Sarà, quindi, un campionato più “tirato” rispetto allo scorso anno e non nascondo che mi piacerebbe tanto vedere maggior equilibrio, credo sarebbe un importante contributo per la crescita di tutto il movimento»