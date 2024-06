Buongiorno Milan, Conte ora SPINGE per averlo al Napoli: il suo SOGNO era però un altro! Le ultime sul futuro del difensore

Alessandro Buongiorno è il grande obiettivo del calciomercato Milan in difesa. Nelle ultime settimane però, sembra esser passato nettamente in pole position per il suo acquisto il Napoli, con il nuovo allenatore Antonio Conte che starebbe spingendo per l’acquisto del difensore granata.

Come spiega Tuttosport, fino a poche settimane il Napoli non era nemmeno nelle idee del centrale azzurro, il quale sognava di giocare la Champions League e aveva indicato l’Inter come prima scelta, anche per adattabilità di modulo. I nerazzurri non hanno però fatto il primo passo, e adesso i dialoghi tra i partenopei e il Torino vanno avanti: si sta limando man mano la distanza tra i 25 milioni di euro offerti e la richiesta di 35.