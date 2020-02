Buffon denigra un cinese a San Siro: «Attento al Corona, ti guardo!»

Gigi Buffon nella bufera mediatica per un’affermazione infelice nei confronti di un tifoso che gli chiedeva un autografo

Gigi Buffon nella bufera mediatica per un’affermazione infelice nei confronti di un tifoso che gli chiedeva un autografo. Il portiere, secondo quanto riportato da diverse testate, avrebbe denigrato l’asiatico con le seguenti parole: «Attento al Corona, ti guardo eh, c***o sei di Wuhan?».

Un’uscita infelice da parte di un giocatore che in passato è stato capitano della Nazionale e si è sempre spacciato per modello di etica sportiva. In realtà, come il famoso episodio del gol di Muntari insegna, il portiere bianconero non ha sempre avuto una condotta impeccabile. Anche ieri la battuta (che ha lasciato un po’ confuso il tifoso) è sembrata ai giornalisti presenti totalmente fuori luogo. E c’è chi sui social, ironicamente, ha sottolineato il fatto che almeno non è sfuggita una bestemmia al numero uno juventino…