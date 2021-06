Buffon al Parma, ora è ufficiale: l’annuncio ufficiale – VIDEO

Gigi Buffon torna a casa, dove tutto è cominciato. Dopo l’addio arrivato nel 2001, il portiere torna al Parma per una nuova esperienza sul finale di carriera. Dopo vari indizi social, ora arriva l’annuncio ufficiale con un video.

«È tornato da dove ha cominciato. È tornato a casa» scrive il club gialloblù sui social.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns 🔙🟡🔵@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX

