Bucciantini su Maignan: «Si sente la sua assenza come presenza»

Marco Bucciantini a Sky Sport 24 parla così della prolungata assenza di Mike Maignan e di quanto pesi per il Milan. Le sue dichiarazioni.

«Si sente l’assenza come presenza in area di rigore, e poi se ne parla. Quando parli di una cosa finisce per interessare l’organico, non ce l’ha fatta Tatarusanu, non aiutato da una squadra che al momento subisce più di quanto è abituata, a difendere la sua legittimità in quel ruolo. Così parli di Maignan e inizi la partita sapendo che lì manca qualcosa, invece potresti giocare disinteressandoti all’assenza. Non ce l’ha fatta il Milan, se la porta dietro. Il leader rientra, non ha giocato nell’ultima, ed è Sandro Tonali.»