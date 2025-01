Bucchioni, che attacco al Milan: «Hai buttato via una stagione. Ma quanto dovevi aspettare?»

Bucchioni attacca il Milan. Critica pesante verso le scelte fatte dalla società rossonera sull’allenatore

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha mosso una critica nei confronti del Milan, colpevole di aver sbagliato la scelta dell’allenatore e di averlo poi esonerato con eccessivo ritardo. Secondo lui poteva essere competitivo anche per la conquista della Serie A.

LE PAROLE – «Hai buttato via una stagione con una squadra che secondo me poteva essere competitiva anche per lo scudetto: ha talento, ha finalmente anche dei centrocampisti di quantità, aveva tutto per vincere. Ammetti di aver sbagliato l’allenatore, succede, mandalo via quando era il suo tempo. Il giorno in cui Leao ti ha detto che non riuscivano a capire quello che gli diceva l’allenatore, ma quanti minuti dovevi ancora aspettare a mandare via Fonseca?»