Broja Milan: possibile futuro in Francia per l’ex obiettivo dei rossoneri, i DETTAGLI

Tra gli ex obiettivi del calciomercato Milan c’era Armando Broja. Ora il suo futuro potrebbe essere in Francia.

Come riportato da la BBC, è uno dei nomi nella rosa dei candidati del Monaco per il nuovo attacco in sostituzione di Ben Yedder anche se ci sono più opzioni. La priorità del Monaco è un giovane attaccante e Broja lascerà il Chelsea a tempo indeterminato.