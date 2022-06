Brocchi: «Mercato Milan? Ecco cosa serve ai rossoneri»

Christian Brocchi, ex calciatore e allenatore del Milan, ha analizzato il mercato dei rossoneri: ecco dove intervenire

Intervistato da Sky, Christian Brocchi ha parlato così del mercato del Milan:

«Per sapere veramente cosa manca devi essere all’interno della squadra e della società. Visto da fuori sicuramente i due ruoli in cui devono intervenire sono in attacco e a centrocampo per l’uscita di qualche giocatore importante che ha segnato il cammino. Ci sono poi dopo altri ruoli, che con una Champions e con un campionato bisogna rinforzare, come il difensore centrale».