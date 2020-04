Brescia, Milan senti Cellino: «Se vorrà andare via, non glielo impedirò»

Il presidente del Brescia Cellino ha voluto chiarire le mosse che farà qualora il suo gioiello Tonali dovesse chiedere la cessione

Ecco le parole del patron del Brescia Cellino in un’intervista rilasciata a Tuttosport in merito al futuro di Tonali.

«ll mio sogno sarebbe tenerlo, sarei disposto a fare i salti mortali. Ma ho un patto con Sandro, che è un ragazzo d’oro. Lui sa che quando mi chiederà di andare via, lo lascerò partire. Non ne farò una questione di prezzo, l’importante è che scelga con il cuore. E deve essere lui a decidere. Milan? Sinceramente non si capisce neanche di chi sia il Milan. Una volta c’erano Berlusconi e Galliani, due maestri a cui mi sono ispirato, ora invece è tutto confuso. Comunque non sono sicuro che Tonali tifasse Milan…»