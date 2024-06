Brassier Milan, riparte la caccia al centrale! Lanciata la sfida ad altri due club: PREZZO e CONCORRENZA

Brassier Milan, riparte la caccia al centrale del Brest! Lanciata la sfida ad altri due club: PREZZO e CONCORRENZA

Il calciomercato Milan è pronto a tornare alla carica per Lilian Brassier, difensore di proprietà del Brest per il quale il club rossonero aveva già fatto un tentativo lo scorso inverno.

Ora i rossoneri sono pronti a tornare alla carica anche su indicazione di Fonseca. Da superare in particolare la concorrenza di Wolfsburg e Bologna per il centrale, che potrebbe lasciare la Francia per un’offerta tra i 10 e i 12 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta.