Pioli a rischio? L’opinione di Brambati

Massimo Brambati, ex procuratore e giornalista, ha commentato il possibile esonero di Pioli a fine stagione

Ospite a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del possibile esonero di Pioli da parte del Milan a fine stagione:

Pioli in bilico? Lui e Maldini hanno un bellissimo rapporto ma quando si tratta di lavoro l’amicizia si mette da parte. Devono pregare in tanti che non restituiscano i 15 punti alla Juventus. Perché se fosse così qualche testa salta. Chi non arriva in Champions rischia. Le uniche due che possono non arrivarci sono Lazio e Roma