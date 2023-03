De Ketelaere, Brambati difende Maldini e Massara: le parole

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, è convinto che Maldini e Massara abbiano fatto bene a puntare su De Ketelaere

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così del trequartista del Milan, Charles De Ketelaere:

«Io continuo a ribadire che Massara e Maldini non credo abbiano preso una cantonata. L’ho visto anche io, ha qualità, gamba, anche personalità nelle giocate ma in questo momento non riesce ad esprimersi. Ci sono ragazzi che in allenamento fanno numeri pazzeschi ma la domenica si perdono».