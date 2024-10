Braida Milan, RIVELAZIONE CLAMOROSA dell’ex rossonero: l’annuncio RIGUARDA CONTE. Le ultimissime sui rossoneri

Ariedo Braida, ex personaggio del Milan, ha rilasciato un interessantissimo intervento a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole sulla nuova Champions League e il retroscena su Conte.

BRAIDA – «Conte al Milan? Se fossi stato ancora lì, l’avrei preso sicuramente. Può vincerlo il Napoli (lo scudetto, n.d.r.) perché è forte, Antonio Conte non sbaglia a dire che chi vince è perché subisce pochi goal. Il Napoli ha una squadra competitiva, ma per fortuna non vince sempre chi spende di più, il calcio è bello per questo».