Brahim Diaz, secondo assist stagionale per lo spagnolo

Brahim Diaz sta mettendo sempre il proprio zampino in ogni gol del Milan. Tuttavia, quello di ieri è solo il secondo assist. Il precedente

Secondo assist stagionale di Brahim Diaz. Lo spagnolo, che in questo avvio di stagione ha segnato quattro reti in otto gare tra Serie A e Champions League, ha consegnato il pallone a Leao per il momentaneo vantaggio di ieri sera.

Quello di Diaz è solo il secondo passaggio finalizzato alla rete: il primo lo confenzionò a Giroud in occasione del 3-1 segnato dal francese contro il Cagliari.