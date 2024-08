Brahim Diaz consiglia l’obiettivo di mercato: «È un talento CLAMOROSO. Ha un presente e un futuro incredibili»

Brahim Diaz consiglia l’obiettivo di mercato: «È un talento CLAMOROSO. Il nostro rapporto…». Le dichiarazioni dell’ex rossonero

L’ex rossonero Brahim Diaz ha parlato di Arda Guler, centrocampista seguito anche dal calciomercato Milan. Le dichiarazioni dopo il match amichevole contro il Chelsea.

PAROLE – «Io sono un fratello per lui e lui lo è per me. È un talento clamoroso, che ci darà tanto e sarà importante. Il nostro rapporto è molto buono, stiamo quasi sempre insieme e lui ha un presente e un futuro incredibili».