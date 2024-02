Bourigeaud: «Soddisfatti nonostante l’eliminazione. Prima di affrontare il Milan ci eravamo detti…». Le sue parole

Benjamin Bourigeaud è intervenuto ai microfoni di RMC Découverte dopo il 3-2 del suo Rennes contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

RISULTATO – «Non basta per la qualificazione. Ci siamo detti di dare tutto per una serata pazzesca per non avere rimpianti. Penso che sia stato fatto. Il sentimento che domina, è molto orgoglio. Abbiamo reso orgogliosi i nostri tifosi, abbiamo difeso i nostri colori con una grande vittoria contro un club storico. Nonostante l’eliminazione siamo molto soddisfatti»

GOL SUBITI – «È stata una partita davvero aperta, abbiamo cercato di pressare dall’inizio alla fine con un incredibile tripudio di energie. Avremmo voluto evitare questi due gol. Il primo è stato un errore da parte nostra, nel secondo c’è stata un po’ di fortuna. Ma siamo orgogliosi di aver mostrato questo bel volto dello Stade Rennais»

TRIPLETTA – «Volevo divertirmi il più possibile. Mi sono divertito tantissimo, questi tre gol hanno premiato il lavoro di un collettivo. Abbiamo dato tutto insieme. Sul secondo rigore ho chiesto a Kali e Martin se volevano “Tirare. Mi hanno offerto la palla per la tripletta. Resterà un ricordo inciso nella mia memoria e nella mia carriera. Ho tenuto la palla, sarà firmata da tutti i giocatori e sarà a casa ben calda. Resterà uno dei ricordi della mia carriera, forse il più bello. Non avevo mai segnato una tripletta in carriera, questa è la prima. Sono davvero contento della squadra»