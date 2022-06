Botman e il no al Milan: era stanco di aspettare i rossoneri. Perché l’olandese ha scelto il Newcastle

La Gazzetta dello Sport approfondisce questa mattina le motivazioni del mancato approdo di Sven Botman al Milan: l’olandese giocherà nel Newcastle.

Dopo una attesa lunga mesi, visto che il dialogo con il Lilla (e con l’entourage del giocatore) andava avanti da dicembre, il club inglese ha superato la concorrenza dei rossoneri e si è assicurato il 22enne olandese cresciuto nell’Ajax: siamo agli ultimi dettagli, l’annuncio ufficiale potrebbe anche arrivare in giornata. Il sorpasso si è concretizzato perché il Newcastle ha alzato l’offerta economica a 37 milioni più bonus accontentando di fatto le richieste del Lilla, ma anche per la volontà dello stesso Botman, deciso a sciogliere il nodo sul proprio futuro e a non aspettare ancora i rossoneri.