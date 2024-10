Borrelli a Internews24: «Il problema va affrontato senza pensare ai colori delle squadre. Conseguenze? Dico che...»

Borrelli a Internews24: le dichiarazioni del giornalista di Telecity-Netweek. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Michele Borrelli, giornalista di Telecity-Netweek, in esclusiva a InterNews24, ha fatto il punto sulla questione Ultras (Milan e Inter). Di seguito le sue parole.

INDAGINE ULTRAS – «Per quanto riguarda le conseguenze che è il tema che interessa di più i tifosi ma che non dovrebbe interessare solo quello, le conseguenze con le varie penalizzazioni per squadre e giocatori… Spesso si fa anche qua una battaglia di tifo, è successo alla Juve, adesso a Inter e Milan. “La Juve prese una multa di 600 mila euro, il suo presidente inibito per tre mesi. Quindi adesso Inter e Milan devono avere delle penalizzazioni…”. Il problema va affrontato senza pensare ai colori delle squadre, perché è un problema di tutti. Dove ci sono poi i soldi e il commercio è normale che le organizzazioni criminali provino ad inserirsi».