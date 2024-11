Borghi su Belahyane: «Sorpreso dalla sua grande crescita. Da Milan? Rispondo che...»

Le parole rilasciate da Stefano Borghi ai microfoni di RadioRossonera: il commento sull’obiettivo del Milan Belahyane

Intervenuto ai microfoni di RadioRossonera, Stefano Borghi ha rilasciato questo commento sull’obiettivo del Milan Reda Belahyane.

PAROLE – «Difficile da dire se è un giocatore da Milan, io sono stato sorpreso dalla sua crescita. L’avevo intravisto come un regista penalizzato dal fisico, ma quando l’ho rivisto in Verona-Napoli ho trovato un giocatore combattente e molto intenso, oltre che ispirato nelle visioni. Ad oggi pensare che potrebbe essere titolare in mezzo al campo nel Milan è molto difficile da dire, però la sua crescita nell’ultimo anno è notevole».