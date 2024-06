Borghi SORPRESO: «Zero minuti per Okafor, è incredibile questa cosa!». Le parole del telecronista sul rossonero

Il telecronista e giornalista Borghi ha parlato a Euro Cronache per analizzare le ultime prestazioni del rossonero Okafor a Euro2024. L’attaccante della Svizzera non è mai sceso in campo e il giornalista ha espresso tutto il suo dissenso e stupore per i pochi minuti concessi all’attaccante che col Milan ha fatto bene soprattutto da subentrato.

PAROLE – «Anche oggi zero minuti per Okafor, è incredibile questa cosa».