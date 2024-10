Borghi ammette: «L'ambiente creato va sempre contro Leao. Una volta uscito il Milan ha vinto, è vero: ma lui non è...»

Le parole di Stefano Borghi rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio riguardo il caso Leao che si vive in casa Milan dopo la Champions

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le dichiarazioni rilasciate sul caso Leao Milan dal giornalista e opinionista Stefano Borghi.

PAROLE – «È vero che ormai, anche per colpa sua, si è creato un ambiente che a ogni minima cosa gli punta il dito contro. A volte paga per colpe non sue, ma ieri è uscito al 60′ e il Milan è diventato subito più veloce, torna avanti e vince. Anche l’immagine di lui che va subito negli spogliatoi a fine gara non è bella. Leao ha cercato di accendere il Milan anche ieri sera. Se Vinicius o Yamal fanno una partita del genere, parliamo di una serata andata male, ma se Leao la fa così parliamo di una partita da buttare. Come talento potrebbe essere uno come loro ma non lo è, è questa la cosa».