Bonucci Sky, l’ex Milan questa sera al CLUB: l’annuncio e l’orario della TRASMISSIONE. Le ultimissime sui rossoneri

Leonardo Bonucci, intercettato ieri sera in tribuna con i suoi figli a vedere Inter-Torino, tornerà nuovamente a parlare in TV. L’ex difensore del Milan, infatti, sarà seduto al tavolo di Sky Calcio Club per commentare la settima giornata di campionato.

La trasmissione avrà inizio subito dopo la fine di Fiorentina-Milan. I rossoneri, in questa partita, vanno alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, dopo quelle conquistate con Lecce, Inter e Venezia.