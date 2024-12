Bonucci: «Ho vissuto il Milan dando tutto me stesso», poi sull’esultanza. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Leonardo Bonucci, ex giocatore del Milan, ha rivelato a Prime Video del motivazioni del suo addio alla Juventus e alcuni dettagli della sua esperienza rossonera.

«La rifarei. In quel momento giocavo al Milan e io ho vissuto qualsiasi squadra dando tutto me stesso e una figura all’interno della Juve mi aveva trattato come non doveva. Per me non esultare è una mancanza di rispetto per i tifosi nuovi. Quando sono andato via dalla Juve ho ringraziato i tifosi».