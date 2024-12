Bonucci fa chiarezza: «La frase ‘spostare gli equilibri’? Ve la spiego». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Leonardo Bonucci, ex giocatore del Milan, ha rivelato a Prime Video il perché della frase pronunciata ‘Spostare gli equilibri’ dopo il suo addio dalla Juventus.

«Spostare gli equilibri? Non è una roba mia, io me la sono tenuta, ma era del mio addetto stampa. Voleva dire, aiutare il Milan a tornare vincente, per me quello che faceva la Juve non interessava e pensavo a me stesso. Ho vissuto talmente male quello che mi era stato fatto che ho pensato solo al mio bene».