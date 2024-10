Bonny Milan, Tiribocchi approva: «Può far parte di un top club»

Bonny Milan, le dichiarazioni di Tiribocchi in esclusiva sull’attaccante del Parma accostato al mercato dei rossoneri: «Può far parte di un top club»

Bonny del Parma è uno dei nomi nuovi accostati al mercato del Milan. Di lui ha parlato Tiribocchi in esclusiva a Milannews24.

BONNY MILAN – «Bonny è un giocatore molto interessante, mi piace tantissimo. Da capire però il ruolo perchè per me non è una vera e propria prima punta, è una prima punta atipica. Attacca bene la profondità, è velocissimo. Fisicamente può far parte di un top club. Da capire però dentro l’area di rigore perchè una grande squadra ti porta più vicino alla porta più che a metà campo come il Parma. L’interpretazione del ruolo è quindi diversa e va visto come risponde senza spazi da attaccare. Resta però un giocatore interessante».

