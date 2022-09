Bonfrisco: «Rigore Milan? L’intervento del Var è inutile e il fallo di mano è talmente oggettivo…». Le parole dell’ex arbitro

Angelo Bonfrisco ha parlato ai microfoni di Rai Radio del calcio di rigore assegnato al Milan contro la Sampdoria. Ecco le parole dell’ex arbitro di Serie A:

«Rigore per il Milan? Potrei addirittura mettere in discussione l’intervento del VAR, l’OFR è inutile. E’ un fallo di mano talmente oggettivo che non dovrebbe servire, poi va bene che l’arbitro vada a vederlo per rendersi conto»