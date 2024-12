Bonera: «Il Campobasso è forte, ma domani il Milan Futuro può far vedere il suo tasso tecnico. Siamo pronti a dar battaglia»

Bonera ha presentato la partita che il Milan Futuro recupererà domani sera contro il Campobasso: le dichiarazioni dell’allenatore

Bonera attraverso il sito del Milan ha presentato la partita che il Milan Futuro recupererà domani sera col Campobasso.



REAZIONE DOPO LA SCONFITTA CON LA TERNANA – «Abbiamo voglia di tornare in campo e la gara contro il Campobasso ci permette di farlo subito. È un impegno infrasettimanale che ci può aiutare a livello mentale nel dimostrare quello ogni giorno facciamo in allenamento e devo dire che sono molto soddisfatto sia dei ragazzi che del nostro lavoro durante la settimana».



IL CAMPOBASSO – «Affrontiamo una squadra forte che vuole raggiungere i playoff e dare filo da torcere alle ‘prime della classe’. In questo campionato non ci sono partite facili, non lo sarà quella di domani, ma anche noi possiamo dire tanto e far vedere il nostro tasso tecnico».



LA FORMAZIONE – «L’undici titolare lo vedremo domani, quello che posso dire è che in questi giorni abbiamo recuperato alcuni calciatori, questo mi permette di avere più opzioni sia dall’inizio che nel corso della partita con le sostituzioni a disposizione».



IL VICEPRESIDENTE DEL CAMPOBASSO HA CHIESTO RISPETTO DOPO ALCUNI EPISODI – «Sì, abbiamo visto insieme le partite e gli episodi che penso siano quelli a cui ha fatto riferimento il vicepresidente del Campobasso. Certo, il mio ruolo di allenatore mi impone di preparare la squadra a livello tecnico e tattico, ma anche di far capire ai miei calciatori la situazione ambientale in cui giocheremo ogni partita e quella di domani sarà una situazione calda. Noi saremo pronti a dare battaglia e cercheremo di imporre il nostro gioco senza timori. Qualsiasi squadra di questo campionato merita rispetto, compreso Milan Futuro »