Bonera Milan, l’ex ALLIEVO di Pioli pronto al GRANDE SALTO? Se salta Fonseca può arrivare lui

Daniele Bonera è ormai da tantissimo tempo nel quadro tecnico del Milan. Potrebbe essere lui a rilevare l’eredità di Fonseca?

Daniele Bonera rappresenta più di una suggestione per la panchina del Milan. Dopo una lunga gavetta al fianco di Stefano Pioli, l’ex calciatore rossonero è diventato primo allenatore del Milan Futuro, la selezione Under 23 del Milan militante in Serie C.

Grande conoscitore dell’ambiente rossonero, quello di Daniele Bonera è un nome più che spendibile in caso di allontanamento di Paulo Fonseca. A maggior ragione se il profilo che cerca la società è quello di un normalizzatore che riporti serenità a Milanello.