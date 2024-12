Bonera espulso in Campobasso Milan Futuro: il motivo del cartellino rosso all’allenatore rifilato dall’arbitro Ursini di Pescara

Bonera è stato espulso per proteste al minuto 36′ della partita che il Milan Futuro sta giocando contro il Campobasso, valevole per il recupero della 15° giornata di Serie C.

Il tecnico della formazione rossonero ha ricevuto il cartellino rosso dall’arbitro Ursini di Pescara perché si è infuriato in maniera esagerata dopo un mancato cartellino non rifilato ad un giocatore della squadra di Braglia per un intervento duro su Chaka-Traoré.

LA DIRETTA DI CAMPOBASSO MILAN FUTURO