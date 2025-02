Bondo Milan, Furlani sorride! Spunta il dettaglio per la prossima stagione. C’entrano le liste

Condividi via email

Bondo Milan, dalla prossima stagione il centrocampista appena arrivato dal Monza potrà essere inserito nei calciatori formati in Italia

Importante dettaglio svelato dalla Gazzetta dello Sport su Warren Bondo, uno degli ultimi arrivi del calciomercato Milan di gennaio.

Dalla stagione 2025/26 Warren Bondo potrà essere inserito dal Milan nelle liste tra i “calciatori formati in Italia”. Rispetterà infatti il requisito di essere stato tesserato da club italiani per 3 intere stagioni tra i 15 e i 21 anni (o la fine della stagione in cui ha compiuto 21 anni).