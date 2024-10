Bologna Milan, tifosi rossoneri furiosi sui social dopo il rinvio: nel mirino c’è anche il club

Bologna Milan, tifosi rossoneri furiosi sui social dopo l’ufficialità del rinvio della partita: nel loro mirino c’è anche il club

Bologna Milan ha scatenato la reazione dei tifosi rossoneri sui social. In tanti lamentano il fatto che il rinvio non permetterà a Fonseca di avere Reijnders e Theo Hernandez martedì prossimo col Napoli causa squalifica.

Tra le varie cause del malumore c’è il fatto che, vista la Supercoppa Italiana, il Milan dovrà recuperare due partite. Non è stato gradito, poi, il comportamento della società del Bologna che ha voluto il rinvio anche per motivi di incasso (da devolvere agli alluvionati?) e del sindaco, visto che in città si stanno svolgendo regolarmente altri eventi. Nel mirino dei tifosi, infine, c’è anche lo stesso club rossonero, reo di avere poco peso politico nelle istituzioni calcistiche italiane, oltre alla Lega Serie A.