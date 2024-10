Bologna Milan, Scaroni sicuro: «O si gioca a porte chiuse o si gioca da un'altra porte. Che non si giochi francamente...»

Le parole del presidente del Milan, Paolo Scaroni, rilasciate all’entrata della sede della Lega Calcio: il suo commento sulla partita col Bologna

Intervenuto in Lega Calcio, ecco le parole rilasciate dal presidente del Milan Scaroni riguardo il caso partita con il Bologna. Le dichiarazioni riportate da TMW:

PAROLE – «Non ne so molto, non mi sono occupato del tema. Ma penso che o si gioca a porte chiuse, o si gioca da un’altra parte. L’ipotesi che non si giochi francamente… Ieri sera abbiamo avuto notizia dell’ordinanza del sindaco e stiamo pensando di vedere quale possa essere la soluzione».