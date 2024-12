Bologna Milan: ufficiale il ricorso al TAR per la sospensione della gara. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Come riportato da ANSA il Milan ha ufficialmente presentato ricorso al TAR per la sospensione della gara contro il Bologna.

«Il Milan ha depositato il ricorso al Tar di Emilia Romagna e Bologna, per l’annullamento e l’accertamento dell’illegittimità dell’ordinanza del sindaco di Bologna Matteo Lepore che ha disposto la sospensione della partita tra Bologna e Milan il 26 ottobre scorso a causa dell’alluvione che ha colpito la zona nei giorni precedenti. Per il club rossonero “la decisione deve essere considerata iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse”».