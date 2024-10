Bologna Milan, la rivelazione: doppio gesto di Scaroni per gli alluvionati

Bologna Milan, la rivelazione del Corriere dello Sport: doppio gesto di Scaroni per gli alluvionati. Ecco cosa ha fatto e avrebbe voluto fare

Il Corriere dello Sport ha svelato un doppio gesto messo in atto da Scaroni durante il Consiglio della Lega Serie A riguardo Bologna Milan.

Il primo è stato l’astenersi dalla votazione per il rinvio della partita. Il secondo, nel tentativo di giocare a porte chiuse, sarebbe stato quello di devolvere metà dell’incasso spettante al Milan (250 mila uero) agli alluvionati per non far mancare il proprio sostegno alla popolazione di Bologna.