MN24 – Bologna Milan, i rossoneri non cambiano il programma di allenamenti: la scelta

Bologna Milan, i rossoneri non cambiano il programma di allenamenti: la scelta per la giornata di domani in attesa della decisione definitiva

Il Milan, al momento, non ha cambiato il programma di allenamenti per la giornata di domani in attesa della decisione definitiva sul rinvio o meno della partita contro il Bologna o se la Lega Serie A troverà il modo di avere l’autorizzazione per giocare a porte chiuse.

In base a quanto appreso da Milannews24, quindi, rimane annullata solo la conferenza stampa che Fonseca avrebbe dovuto tenere domani alle 14:30 per presentare la sfida.