Blanc senza giri di parole: «L’Inter è la FAVORITA per il prossimo campionato, sono un grande club». Le dichiarazioni

Intervenuto in zona mista al termine di Inter Al Ittihad, il tecnico della squadra araba uscita vincitrice dall’amichevole di oggi per 0 a 2, Laurent Blanc, si è espresso così sulla lotta scudetto nella prossima Serie A in cui, ovviamente, deve essere presente anche il Milan.

SUL MATCH – «È stata una bella partita, l’Inter ha tanti giocatori di talento. Le due squadre stanno facendo la preparazione, non dimentichiamolo. Ma sono contento di come la mia squadra vuole giocare. Ora abbiamo un po’ di riposo prima dell’inizio della stagione. L’Inter sarà sicuramente una bella squadra da seguire quest’anno».

COSA MI PIACE DI QUESTA INTER – «Tutto, anche l’allenatore e i tifosi. Una grande squadra, un grande club. Ha vinto il campionato ed è ancora favorita».