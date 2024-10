Bilancio Milan negativo, i risultati parlano chiaro per i rossoneri: ci sono più sconfitte che vittorie alla sosta nazionali di ottobre

Bilancio negativo in casa Milan giunti alla sosta per le nazionali di ottobre. I rossoneri richiamati in patria sono in 18, compresi i giovani del Milan Futuro. I risultati parlano chiaro e la squadra di Paulo Fonseca conta ben quattro sconfitte, due pareggi e sole tre vittorie tra Serie A e Champions League.

SERIE A:

Milan-Torino 2-2

Parma-Milan 2-1

Lazio-Milan 2-2

Milan-Venezia 4-0

Inter-Milan 1-2

Milan-Lecce 3-0

Fiorentina-Milan 2-1

CHAMPIONS LEAGUE:

Milan-Liverpool 1-3

Bayer Leverkusen-Milan 1-0