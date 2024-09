Biglietti Milan Venezia, DATO CLAMOROSO: ecco quanti TIFOSI ci saranno a San Siro

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per la sfida di campionato tra il Milan e il Venezia. Ecco i biglietti venduti

L’entusiasmo dei tifosi del Milan è palpabile: si prevede un’affluenza straordinaria a San Siro per la sfida contro il Venezia, con circa 70.000 spettatori pronti a riempire gli spalti. Questo dato sui biglietti venduti testimonia la grande passione e il sostegno incondizionato che i milanisti stanno dimostrando alla squadra, nonostante l’inizio di stagione altalenante.

La risposta del pubblico è un segnale importante per i giocatori e lo staff tecnico, che potranno contare su un’atmosfera incandescente per spingere la squadra alla vittoria. La partita contro il Venezia, seppur sulla carta abbordabile, rappresenta un’occasione fondamentale per conquistare tre punti e consolidare la posizione in classifica.